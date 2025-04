Aplauso masivo por lo que dice un piloto sobre el apagón y la labor de los empleados del aeropuerto

El comandante Perico Durán, que acumula miles de seguidores en TikTok (@pericoduran) y cada día más, por sus vídeos sobre aviación, cuyo objetivo es ayudar a personas a superar el miedo a molar, ha recibido el aplauso masivo tras hablar del apagón eléctrico en España y la labor llevada a cabo por todo tipo de empleado en aeropuerto.

"Desde el apagón de ayer he leído frases en redes sociales como que somos un país de pandereta o que somos un desastre... Y sinceramente no lo comparto", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento casi 300.000 visitas y decenas de miles de 'me gusta'.

Para ir dando toda su argumentación ha empezado contando lo que pasó hace unas semanas en Londres, donde se produjo un incendio en una subestación eléctrica que obligó a cerrar el aeropuerto de Heathrow. "Se cancelaron miles de vuelos y se quedaron tirados cientos de miles de personas por todo su territorio", ha explicado.

"En España, sin embargo, tuvimos 12 horas de un apagón nacional en todo el territorio, un apagón sin precedentes y el sistema aguantó, se operaron 6.000 vuelos y solo 300 fueron cancelados", ha destacado, añadiendo que en Iberia solo se cancelaron 25.

"Así que no, no somos un país de pandereta, ni somos un desastre, a veces somos demasiado duros con nosotros mismos: un país no son sus políticos, un país es su gente", ha razonado.

Ha aplaudido la labor de todos los empleados relacionados con la aviación española: "Personal de aeropuertos, oficinas, controladores, tripulaciones, todos de 10, coordinados de manera ejemplar, en un día con 6.000 incidentes y cero incidentes de seguridad", ha comentado.

Como guinda ha dejado una reflexión de importante escucha: "La tecnología falló y ahí estaba el ser humano para arreglarlo todo. En un momento en el que muchas personas ven peligro a su puesto de trabajo por la IA y algoritmos, es vital recordar el valor incalculable del ser humano. La tecnología es fundamental, pero no es infalible".

Ha dejado su creencia firme de que el futuro "no está en elegir entre máquinas o personas", sino en que "trabajen juntos". Por ello, confiesa que un día como el que ha sufrido España "debemos sentirnos orgullosos de la aviación española".