Enseña cómo es el día a día estudiando en una universidad sin profesores: millones de impresiones

La creadora de contenido y emprendedora Violeta Ferrer (@violetaferrer) ha explicado, de forma resumida, cuál es su día a día en el grado de universidad sin profesores, pero con una tasa del 100% de encontrar empleo.

Se trata de Leinn, un programa de aprendizaje a través de la experiencia donde se "emprende en equipo", tal y como describen en Team Labs. Un grado universitario oficial de rango internacional de Liderazgo Emprendedor e Innovación que dura unos 4 años. Está reconocido por el Ministerio de Educación y certificado por la Universidad de Mondragón.

Los profesores, por decirlo de una manera, son los propios alumnos, aunque sí tienen a guías o maestros expertos en el emprendimiento, que guían a crear una empresa real.

"Me levanto cada mañana antes de que suene el despertador, salgo de casa emocionada por el día que me espera, porque nunca sé qué va a pasar, mis días son muy impredecibles", ha explicado al principio del vídeo, que ha superado los dos millones de visitas y ha acumulado casi 200.000 'me gusta'

"Me paso la mañana y la tarde, de 8 a 20, con proyectos, reuniones y bastante café, pero soy muy feliz, seguramente este es el que más de toda mi vida", ha aclarado. Después ha relatado que al llegar a casa "reventada" solo desea que llegue al día siguiente para empezar de nuevo.