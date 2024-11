Enseña cómo forman una cola en Tailandia: el comentario sobre España no ha tardado en caer

El joven usuario de TikTok @ted_aroi comparte su vida en Bangkok a través de vídeos en los que enseña muchos de sus rincones, curiosidades y otros elementos característicos de la capital de Tailandia.

Algo que no ha podido evitar compartir es el curioso sistema que utilizan a la hora de hacer colas en algún lugar, como las que se forman en los conciertos o, más cercano, en el local de loterías de Doña Manolita (Madrid).

Con una musiquita de fondo y sin necesidad de articular palabra alguna, ha grabado lo que hacen los tailandeses para evitar aburrirse y cansarse esperando en la cola. Utilizan objetos que tienen en posesión y los colocan en el suelo, guardando el sitio. Así lo han hecho todos.

Paraguas, abanicos, bolsos, bolsas de cartón y otros objetos que forman una larga cola sustituyendo a las propias personas, que han podido resguardarse del sofocante calor del Sol. Por lo tanto, de esta forma se pueden quedar esperando en la sombra antes de que la cola suba de marcha y empiece a avanzar.

El vídeo ha generado más de un millón y medio de visualizaciones y más de 150.000 'me gusta'. Por si fuera poco, también ha cosechado cientos de comentarios con opiniones de todo tipo, especialmente a los que envidian (de forma sana) que haya la confianza plena en que los objetos que se dejan en el suelo no van a ser robados.

"Deseo vivir en un mundo así", ha respondido la usuaria @bybeebandal. "No me imagino eso en otra parte del mundo que no sea Tailandia", ha respondido @silvicus. Por otro lado, muchos han pensado igual sobre España: "Es impensable".