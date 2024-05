Enseña lo que han puesto en el baño de chicas de una biblioteca y acumula miles de 'me gusta'

Los 'me gusta' llueven por miles después de que la usuaria de la red social X, conocida como Twitter antes de que la comprada Elon Musk, @martinabarkin, haya publicado una imagen de lo que se ha encontrado en el baño de mujeres de una biblioteca.

Una persona, de forma anónima, escribió en la pared "lista de 'redflags' en hombres", es decir, aquellas cosas que hagan que cause rechazo en las mujeres. De esta forma, cada vez que una acudiera el baño y viera el escrito debía añadir una opción y hay todo tipo de comentarios.

Lo primero que han esquito es "que no tenga amigas" y que "siga a muchas chicas en Instagram", provocando cierto debate entorno a si se ha pasado el límite. Las próximas cuatro opciones parecen haber sido escritas por la misma persona: que fume, que no tenga plan de futuro, que no se exprese, que minimice tus sentimientos y que no le gusten los niños pequeños.

No todos son risas, pues hay algunos en la lista que han recibido críticas, como el de "que tarde en responder" y que "sea latinoamericano". Sin embargo, hay otros que han causado todo tipo de risas: que solo hable de sí mismo, que tenga un podcast, que sea de tu pueblo y, como guinda del pastel (pero no por ello el último de la lista), que se llame Marcos y que sea de Zaragoza. Este última iba para alguien muy, muy concreto y de la forma más directa posible.

Se ha acabado formando una lista muy larga con todo tipo de opiniones: desde que sea extremeño o ingeniero, hasta que juege al 'League of Legends' y fume marihuana. El tuit de @martinabarkin ha acumulado más de 304.400 reproducciones y 6.000 'me gusta' en poco menos de 24 horas.

Hay cientos de comentarios, especialmente de mujeres, que aprueban cada una de las 'redflags' de la lista. Y no solo eso, sino que también han participado en añadir más.