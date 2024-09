Enseña lo que le han puesto en un bar de El Bierzo al pedir un café: muchos no pueden ni creérselo

La competición por ver en qué zona de España se come mejor ha tomado últimamente otra variante: comprobar dónde ponen las mejores tapas con la bebida y dónde los mejores desayunos.

El usuario de Threads aaronrv.io ha avivado ese debate al subir una foto a esa red social mostrando lo que le han puesto en un bar de la zona de El Bierzo gratis al pedir un café. Y es tan espectacular que a muchos les está costando creerlo.

En la imagen se ve el café en cuestión acompañado de un zumo de naranja y un pincho de tortilla de unas dimensiones considerables: "A ver si aprendéis en Cataluña. En el norte pides un café y te ponen todo esto solo por el café".

Muchos han querido saber cuánto ha costado ese café para tan enorme acompañamiento, y el usuario ha aclarado: "Pues precio normal de café".

Otros directamente no creen que todo eso haya sido gratis con el café: "Eso no es una tapa, eso es un pincho entero con su zumo, eso no te lo dan gratis en ningún lado, es un desayuno entero que te has pedido y te estás tirando el moco para tirar hate contra Cataluña".

Pero otros usuarios han asegurado que puede ser perfectamente cierto: "En León eso en muchos sitios te lo ponen con el café, 1,40 o 1,50 pagas por todo". "Yo soy de León y eso es tapa de tortilla y chupito de zumo de naranja que en muchos sitios entra con el café 🙂 y sino te entra el zumo, la tapa siempre gratis siempre", asegura otra persona.