Enseña lo que le hubiera costado su medicación si no fuera por la sanidad pública: para que muchos tomen nota

La periodista Ruth Rodero (@RuthRodero) ha compartido en la red social X (antes Twitter) una significativa imagen de la factura de una mediación que debe tomar para los próximos 3 meses, dejando un mensaje sobre la sanidad pública de importante reflexión.

"El pasado lunes fui a la farmacia hospitalaria a por mi medicación para los próximos tres meses. Me dieron la factura solo para CONCIENCIAR", ha expresado en el tuit, que ha acumulado hasta el momento más de 700.000 visitas y 19.000 'me gusta'.

Tal y como ha seguido explicando, "es un medicamento subvencionado, y, por tanto, no paga nada por ello. Eso NO quiere decir que no cueste nada". La última frase es la más destacada: "Defendamos la sanidad pública".

Ha respondido, también, a varios comentarios que decían que no era cierto, que no le costaba nada y ha reiterado que en el tuit recalca muy bien, que sabe que sí ha pagado, gracias a los impuestos que todos los españoles pagan.

"Siempre he dicho que en los hospitales públicos deberían mandar las facturas de los servicios recibidos para que la gente tenga consciencia de la pasta que se ahorra", ha respondido el usuario @scattrbrainer. Es precisamente el mensaje principal, además de la importancia de la sanidad pública, pues si no fuera por ella, habría pagado más de 600 euros por el medicamento.