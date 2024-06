Enseña lo que le ha pasado en un avión con el pasajero de al lado y la indignación es mayúscula

Con la llegada de aerolíneas RyanAir viajar se democratizó. Los precios de este tipo de empresas propició el nacimiento de los vuelos de bajo coste que, como todo el mundo sabe, tienen muchas ventajas pero también muchos inconvenientes.

Poder viajar mucho más barato es la gran ventaja de este modelo de negocio pero hay que sumarle otros tantos inconvenientes: se puede llevar poco equipaje, cobran por cualquier cosa que se salga del estándar y los espacios son algo reducidos.

Si encima de que los espacios son reducidos además te ocurre lo que le pasó a una usuaria de X, anteriormente Twitter, en un vuelo la experiencia puede ser del todo para olvidar.

"INT. AVIÓN - DÍA. Este señor debería haber pagado la mitad de mi billete, dado que decidió utilizar la mitad de mi espacio. Y no, no se dio por enterado (por mucho que me impusiera)", ha dicho la usuaria junto a una foto.

En la imagen se puede ver cómo el hombre tiene ocupado con sus piernas más de la mitad de su asiento y mientras él va con las piernas abiertas ella tiene que juntarlas al máximo porque no tiene espacio.

La fotografía ha despertado la indignación de otros usuarios que han respondido diciendo que eso es manspreading, es decir, una práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas en espacios públicos y ocupar más espacio del que le corresponde.

"No soporto cuando hacen eso…yo no me corto un pelo y abro las piernas a la altura de mi asiento para marcar territorio! Faltaría más", ha comentado otra mujer debajo de la publicación.