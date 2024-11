Enseña lo que le ha regalado un chico en el metro y la respuesta de esta usuaria es para enmarcar

La tuitera @luziambn ha revolucionado X con su respuesta a un tuit que ha subido una usuaria que ha enseñado el reglo que le ha hecho un chico desconocido del metro en el que se había fijado anteriormente.

Todo empieza con un tuit de Alaitz (@alaitzgzb) en octubre, en el que cuenta que se ha mirado con un chico en el metro del que se ha quedado prendada: "Esta mañana he tenido unos instantes de eye contact con un chico super mono en el metro, guys i think im in love".

Casi un mes después, la misma tuitera ha publicado dos fotografías citando su propio tuit, y ha añadido: "Chicas que me ha hecho un regalito para que “me anime y me vaya bien en los estudios”".

En el tuit, se puede ver en la primera imagen un regalo envuelto y, en la segunda, se puede descubrir cuál es el presente: una caja de los bombones Ferrero Rocher y un subrayador.

Sin embargo, lo más viral de toda la historia ha sido la respuesta de la tuitera @luziambn, quien ha citado el tuit con las imágenes y ha manifestado: "Por qué vivís en una puta película romántica y yo en un documental de supervivencia extrema".

Con su divertida contestación, la usuaria ha conseguido ya más de 2,1 millones de reproducciones y 98.000 me gustas, además de más de un centenar de comentarios de usuarios que están totalmente de acuerdo con su puntualización.

"Yo también quiero desbloquear esa película romántica, la mía parece más bien un Titanic, ¡siempre a punto de hundirse!"; "Más bien estoy en un documental sobre cómo superar niveles de esquizofrenia", han sido algunos de los comentarios de los tuiteros.