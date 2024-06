Enseña lo que pasa en Suecia a las 0.30 de la noche y a algunos les explota la cabeza

Suecia, como todos los países nórdicos, especialmente en su parte norte, comienzan ya a disfrutar (o a sufrir) días de prácticamente 24 horas de sol. En Luleå, por ejemplo, estos días el sol se pone casi a las 0.00 y vuelve a salir poco más de una hora después.

La vida cambia por completo con tantas horas de luz, así que la usuaria de TikTok @monica_meneses1, colombiana que vive en Suecia, ha explicado cómo se organizan y cómo lo hacen para poder dormir.

"Así es como dormimos en un país con 24 horas de sol al día", empieza diciendo en una publicación que en pocos días superaba los 14.000 comentarios y se acercaba al millón de 'me gusta'.

"Como pueden ver, son las 0.30 de la noche y miren cómo está", dice mientras enseña la luz que hay a esas horas, que se asemeja a la que pueda haber en España cerca de las 21.30 en estas fechas.

"La verdad es que toca estar muy atentos al reloj porque a uno se le olvida qué hora es y se le olvida a qué hora tiene que comer, a qué hora tiene que almorzar, a qué hora tiene que irse a dormir...", explica.

"Obviamente, el cuerpo pide dormir pero a mí me pasa que me empiezo a sentir débil pero no identifico que es sueño hasta que veo la hora y me doy cuenta de que ya definitivamente es hora de dormir. Y muchos de ustedes me han preguntado cómo dormimos si hay demasiada luz", admite.

"Les voy a mostrar cómo dormimos. Así se ve la habitación si dejáramos todas las cortinas abiertas: por supuesto así no podemos dormir", señala.

"Para poder dormir tranquilamente lo que hacemos es bajar todas las persianas y tenemos unas cortinas especiales que se llaman blackout y como pueden ver dejan la habitación completamente oscura y así podemos dormir tranquilamente", añade.

En los comentarios, algunos se han mostrado sorprendidos porque no sabían que había zonas del planeta con tantas horas de luz. Otros hacen bromas. Por ejemplo, un usuario dice: "¿Entonces nadie se dice buenas noches?😁".