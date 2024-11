Enseña la reforma que le hacen en el baño y es difícil dar crédito: una imagen vale más que mil palabras

La empresa Revicasa tiene como actividad inspeccionar las viviendas para evitar "sorpresas", mediante arquitectos y otros expertos que se aseguran que las reformas estén bien hechas. En su perfil de TikTok, @revicasa, publican una gran variedad de vídeos en los que enseñan varios ejemplos.

En esta ocasión se han encontrado con lo que han considerado ellos como una "chapuza con todas las letras" y han enseñado en primera persona por qué lo han considerado así. Solo ha sido una parte de la casa, el baño, que todavía no estaba terminado.

"No me jorobes, yo no quiero el lavabo anclado", ha mencionado una de las presentes, que veía que estaba anclado a la pared. "Si quieres me lo echas hacia la izquierda y no se me nota tanto que ahí tengo dos centímetros... Y abajo también, ¿pero y esta chapuza?", han añadido.

Una de las paredes, según han contado, está "torcidísima". Un caso que han enseñado en tan solo 22 segundos y ha acumulado casi medio millón de visitas y más de 3.000 'me gusta'. Por otro lado, han sido más de 300 usuarios que han respondido con todo tipo de opiniones, siendo la mayoría de incredulidad: "El fallo es grande, pero peor es no rematarlo, ahí el problema, ¿qué haces con una pared así? Lo que falta es el remate, la pregunta es si han acabado la obra".