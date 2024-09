Entra con el coche al zoo y el final no podía ser otro que este

El usuario Jose Santiago (@joseesantiiaago) visitó junto a su pareja un safari-zoo en Mallorca, lugar en el que permiten ir con tu vehículo y ver a los animales en semilibertad. El coche que trajeron no era otro que un Porche, que no es barato, con el miedo de lo que pudiera pasar. No lo supieron hasta que vieron el coche de delante.

"Mi pareja quería meter el Porche en el zoo porque si no nos teníamos que esperar una hora y media para entrar en el bus", ha afirmado al principio del vídeo, acumulando casi 900.000 visualizaciones. Además, uno de los empleados les aconsejó que con ese tipo de coche no entrasen. Quizá debieron hacerle caso.

El coche de delante, tal y como pudieron comprobar, tenía el techo abollado, un espejo del retrovisor colgando y un mono encima del coche. Al estar los animales campando a sus anchas, pues algunos quisieron disfrutar su tiempo jugando con los vehículos de los visitantes.

"No ha sido buena idea", ha creído conveniente expresar Jose, quien ha recibido más de 300 comentarios con opiniones de todo tipo: "¿Cómo le explicas al seguro lo del techo y el espejo?". También algunos no han visto conveniente "meter el coche en un sitio así".