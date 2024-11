Entra en un restaurante, les dice que ahí podría ir Chicote y la respuesta de los dueños se las trae

Un restaurante de Barcelona ha dado una respuesta que se las trae a una clienta que quedó tan poco satisfecha con sus servicios que comparó el funcionamiento del local con los que suelen aparecer en Pesadilla en la cocina, el popular programa de Alberto Chicote.

"Fuimos porque vimos fotos en su web. Cuando llegamos no había nada de los de la carta. Nos dice que no tienen setas, que no es tiempo de alcachofa, que tampoco hay caracoles, que la carne que tienen como vieja no es vieja", empieza diciendo la clienta en una plataforma de valoración.

"Un triste trozo de conejo que ni era a la brasa, una escalivada que parecía de Mercadona. Pedimos hablar con el dueño que ni quiso venir a la mesa. Ni volveremos ni lo aconsejaremos jamás, era como estar en un programa de Chicote", añade.

En la respuesta, los dueños del restaurante no se andan con contemplaciones: "Buenos días. Antes de sentarse ya pedían hablar con el dueño, ya venían ustedes molestos. Lo que se acaba se acabó".

"Tenemos una carta bastante extensa y qué casualidad que a ustedes sólo les apeteciera un trozo de conejo a la brasa. Sólo faltaban tres cosas de ella y las alcachofas salen muy peludas para ponerlas a la brasa", prosiguen.

"Lo de sibarita [en referencia al nombre de usuario de la clienta] hágaselo mirar, ya que sus comentarios dan Angustia. Aquí no está ni se espera a Chicote y, por cierto, a usted tampoco, siga comprando en Mercadona, que parece que lo conoce muy bien", critica.

"¿Son ustedes de la competencia? Es la impresión que ha dado", zanja.