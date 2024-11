Entra en un supermercado de Colombia y enseña cómo es el jamón serrano: el precio se comenta mucho

La creadora de contenido Valentina Lasso (@valentinaaaaalm), que normalmente publica vídeo sobre maquillaje y cuidados de la cara, ha viajado hasta Colombia y al entrar en el supermercado se ha encontrado con una estantería refrigerada de jamón serrano, producto muy típico en España.

Ha enseñado diferentes tipos de jamón serrano y lo primero que ha mencionado es el precio. "900 gramos cuestan unos 40 euros, cosa que en España costarían unos 23 euros", ha afirmado Valentina, mientras enseñaba con la cámara varios productos.

Se ha topado también con una tabla de embutidos, siendo uno de ellos el propio jamón, pero no le ha dado muy buena espina en un primer vistazo: "Tiene una pinta malísima, es como marrón y cuesta 10 euros, no me parece cara, pero yo no lo compraría".

"Al parecer solo tienen esta marca, Don Esteban, que nunca lo había escuchado, al final no me compré nada", ha afirmado mientras enseñaba uno de los productos, que costaba 12 euros en total por 400 gramos de jamón serrano.

"Estoy en una especie de 'Macro' y aquí se encuentra un poco de todo los países, obviamente jamón ibérico de bellota no hay, pero algo es algo, si te quieres quitar el mono, aquí hay", ha rematado la usuaria.

Algunos usuarios han respondido al vídeo detallando por qué el precio es más caro en Colombia que en España y su primera razón es que sencillamente al ser un producto de importación, "obviamente" acabaría siendo mucho más caro, además de la diferencia de ambos países en cuanto a salario y coste de cesta de la compra.