Entra en una tienda española en mitad de Londres y todos acaban en la misma conclusión

La creadora de contenido en TikTok conocida como @Familialospeques ha visitado una tienda española en mitad de Londres y ha enseñado todo lo que tienen. Tras el vídeo publicado, todos han llegado a una conclusión, que tiene un matiz importante a explicar.

Diez segundos antes de arrancar a hablar ha hecho una panorámica de varias de las estanterías de la tienda, mostrando muchísimos productos importados desde España como latas de atún, Cola Cao y mejillones, entre otros.

Lo que ha llamado mucho la atención es el propio nombre de la tienda: García's Foods and Wines of Spain. No solo lleva un apellido típico de España, sino que es el más frecuente en todo el país, encabezando la lista de los apellidos más habituales.

"Tienen todo con latas, atún, mejillones, lentejas, espárragos, pimientos, aceitunas...", ha ido relatando mientras enseñaba el local. Algo que le ha llamado la atención es el bote de garbanzos de La Asturiana que, según ella, para ser Londres, "2,95 libras no están nada mal".

La sección de charcutería es exactamente igual que los que hay en España: "Tienen quesos, jamón...". Los snacks, como las galletas Príncipe, también abundan en las estanterías, además de los aceites y vinos. Lo que más le ha hecho ilusión son los famosos Nevaditos.

De los más de 300 comentarios, muchos usuarios han llegado a la conclusión de que "se pasan por los precios". Un coste muy elevado que en una tienda de España, pero otros ya han dejado claro que es algo completamente normal porque Reino Unido es mucho más caro y, además, "son importaciones, ¿sabéis lo que cuesta llevar eso así?".