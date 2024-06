Envía dinero a su familia desde España para construir una casa y cuando vuelve encuentra lo peor

La creadora de contenido @carmeka22 ha enviado durante 10 años desde España dinero a su familia, que vivía en un país de Latinoamérica, para que pagaran la construcción de una casa y así pudiera volver para vivir en un hogar digno.

Pero cuando llegó se quedó en sock durante un instante no encontrarse con lo esperaba. En lugar de una vivienda ya construida, se encontró con la construcción apenas hecha, medio derruida y vieja.

"Cuánto dinero le he enviado a mi madre, no sé en que lo invitió, pero esta no es la casa, ¿las fotos que me mandó de que casa son? Dios mío bendito", ha expresado a cámara completamente disgustada.

Inmediatamente ha llamado a su madre, a la cual ha llamado mentirosa. "Estoy aquí delante de la casa, el dinero que yo le mandaba, ¿qué has hecho con él? ¿Te pensabas que ganaba el dinero por montones?", le ha reclamado.

"¿Dónde me voy a echar un sueño ahora? ¡Dime dónde está el dinero que yo te mandaba! Estoy tan desconcertada porque yo me maté para que arreglara la casa y me encuentro esto, no le has metido ni un peso a esto", le ha expresado, completamente indignada.

Aun no se conoce el motivo ni lo que ha pasado realmente cone se dinero. El vídeo ha generado más de cinco millones de visualizaciones y 22.200 'me gusta'.