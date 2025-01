Es graduada en Historia, ven su perfil laboral y le asignan este trabajo: "Serías la persona ideal para..."

Más de 30.000 personas han dado a 'me gusta' a la publicación de @bethvisee, graduada en Historia, en la que ha compartido lo que le ha pasado al apuntarse a una web de encontrar empleo.

"Yo cuando me gradué de la carrera de historia: wow por fin podré cumplir mis sueños", pero la realidad es otra. O eso ha dicho ella misma cuando ha enseñado la recomendación de empleo que ha recibido, que poco o nada tiene que ver con lo suyo.

"Hemos visto tu perfil y creemos que serías las persona ideal para esta oportunidad: mozo de almacén y carretillero con discapacidad", dice la primera parte del enunciado de la nota.

Y concluye: "Si te interesa esta oportunidad envía una solicitud de inmediato". La publicación se ha viralizado tanto que otros usuarios se han lanzado a compartir experiencias similares, muchas de ellas para partirse de risa pasado un tiempo.

"A mí me dijeron lo mismo para docente de música, soy informático", comenta un usuario. Otro añade: "Tranqui, tiempo al tiempo. Yo con la carrera no me aceptaban ni en el McDonald's y me ofrecieron trabajo reponiendo pararrayos. Ahora estoy de archivero privado para una familia. Todo llega".