Escanea el QR que hay en el tren y lo que le sale lleva 50.000 'me gusta': no es para menos

La Policía ha alertado en algunas ocasiones de los peligros de escanear los códigos QR que nos encontramos en la calle e incluso en restaurantes, dado que los delincuentes han podido sobreponer pegatinas falsas que lleven a los clientes a webs fraudulentas.

En las últimas horas está recorriendo las redes sociales una historia tierna, pero que deja bien a las claras las sorpresas que estos códigos pueden provocar.

Le ha ocurrido a la usuaria de X @petaflo, que ha escrito: "Voy en el tren rápido Estación Central - Chillán y no me van a creer lo que sale si escaneas el código QR de la cafetería".

La mujer escaneó el QR para, supuestamente, solicitar el servicio de cafetería del tren, pero le condujo realmente a una web muy diferente.

En concreto a una con un diseño muy rudimentario en la que se podía leer: "Hola! Soy un pasajero del tren. Hace unos días lo abordé. Me fijé que el código QR que acabas de escanear apuntaba a un link roto. Revisé el dominio, y estaba libre. Lo compré".

"Cuando era chico, viajaba con mis abuelos y mi mamá a Santiago a ver a mi tía y a mis primos. Cada travesía, mi abuelo preparaba sanguches de bistec. A mí no me gustaba mucho la carne, pero sí la miga untada en el jugo de esta", seguía.

"Hoy viajo por primera vez en el tren rápido, y quería conmemorarlo con mi primer intento de recrear esos sanguches. Ahora no soy tan regodeón, me como la carne. No está bien sazonado y es difícil de masticar, pero sabe a infancia", proseguía

"Pueden contactarme a quete_14[arroba]hotmail[punto]com, ya sea para enviarme fotos de sus colaciones del tren, de sus gatos, desvaríos varios o para pedirme el dominio de vuelta (del sitio, de su vida puedo ayudar, pero no prometo nada). Saludos", remataba.

El asunto se ha convertido en todo un fenómeno viral, hasta el punto de superar los 50.000 'me gusta' en apenas unos días.