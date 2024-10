Escucha esto en un concierto de Los Planetas y arrasa con la anécdota

El tuitero Álex (@oigosuspasos) ha publicado un tuit en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, contando una divertida anécdota que ha vivido en un concierto del grupo Los Planetas.

Según ha contado el tuitero, durante el concierto de la conocida banda granadina de indie rock se dirigió a la barra para pedir bebida y, mientras estaba esperando su turno escuchó un diálogo cuanto menos curioso con el camarero.

"Escuchado en la barra del concierto de Los Planetas: -¿Tienes agua con gas? -No. -Pues un vodka limón", ha relatado el tuitero, un cambio de opinión a la hora de pedir de uno de los asistentes al concierto que le dejó perplejo.

Y no es el único al que la situación le ha despertado más de una carcajada, ya que la comunidad tuitera no ha parado de reír y, por supuesto, no ha perdido la oportunidad de hacer bromas al respecto y de contar otras anécdotas graciosas.

"Los que estábamos en ese concierto somos una generación que está ahora perdidísima. Si vas a ver a Bad Gyal te sientes mayor pero si vas a Los Planetas ves que todos son mayores. Ese agua con gas o vodka refleja la lucha interna por agarrarse a algo que ya ha pasado", ha analizado en tono bromista un tuitero.

"Acordándome de un señor en la mesa de al lado que dijo: ¿Qué postres hay? (…) Zumo de naranja no, que me sube muchísimo el azúcar. Mejor el arroz con leche", ha relatado otro usuario.