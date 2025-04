Una estudiante latina explica las razones por las que ama estudiar en Estados Unidos y rompe el contador de 'me gustas'

La creadora de contenido Ashley (@la_ashle11), una chica latina que está estudiando en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuáles son las razones por las que adora estudiar en este país.

"Razones que hacen que ame estudiar en Estados Unidos", comienza diciendo la tiktoker en el vídeo, el cual ha superado ya los 13,1 millones de visualizaciones, 1,7 millones de 'me gustas' y 13.000 comentarios

"Puedes llegar en pijama o hasta con short, eres libre de usar lo que quieras; te ponen 100 en las clases hagas o no hagas las tareas, y aunque hayas faltado a esa clase siempre te ponen los puntos", ha asegurado la estudiante.

"Te andan regalando cosas solo por estar en clase, te dejan comer en las clases y, si no quieres trabajar en clase, no te dicen nada, ya que no te pueden obligar", ha señalado también Ashley.

"Puedes llegar a la hora que quieras a la escuela, si ya no llegas a tiempo a la primera clase puedes llegar en la segunda y ya", ha comentado la creadora de contenido, absolutamente sorprendida con estas normas.

Además, también le ha impactado como se llevan a cabo las actividades fuera del centro "Te llevan a excursiones y tú solo tienes que poner tu presencia, te llevan a ver actividades realizadas por la escuela y de eso trata la clase", ha apuntado.

Aunque también ha encontrado alguna cosa mala. "A veces no te ponen a hacer nada en la clase y eso sí es muy aburrido. Casi no dejan tareas y ni tampoco para hacer en la escuela", ha relatado la alumna latina.

Por último, también ha hablado del transporte. "Hay buses que solo llevan a un alumno, o sea, vas tú solito en el bus, ya que nadie más vive por donde tú vives", ha explicado la estudiante.