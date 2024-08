Escucha un 'listening' de nivel C2 en español y lo compara con el inglés: hay mucho debate

La creadora de contenido conocida como 'PerfilRaro' ha publicado un vídeo (@perfilraroclips) que no es otra cosa que un clip sacado de un directo en el que ha hablado acerca de los famosos 'listening' (los dictados orales en los que se debía escuchar una conversación en un idioma en concreto como el inglés) de nivel C2 de español.

Ha alucinado con ellos, pero porque no se esperaba que fueran así. Esperaba, como muchos, que tuviera cierta dificultad de comprensión, como muchos han coincidido en que pasaba precisamente eso en los que se escuchaban en las clases de inglés del colegio.

La creadora ha buscado en Internet 'Spanish level test' y se ha encontrado un dictado normal y corriente, con un acento neutro y con una dicción perfecta, utilizando, además, algunas palabras complejas que quizá alguien de otro país que hable un idioma diferente no comprendería a la primera (ni a la segunda), como ha sido el caso de carcajada.

"Es lo más fácil que he escuchado en mi vida, no he escuchado decir carcajada a nadie en los últimos 30 años", ha expresado con ironía. Luego ha comparado los que escuchaba ella en inglés: "En los 'listening' de inglés de mi colegio nos ponían pavos, concretamente de Escocia, en los que te preguntabas qué coño estaban diciendo, cuando decían realmente que le gustaba jugar al fútbol".

El vídeo ha generado cientos de comentarios en los que ha habido algún que otro debate, ya que algunos afirman que el nivel C2 no es de "hablar rápido", sino de "decir palabras difíciles que nunca usas".