Un chico se queda encerrado en un ascensor a causa del apagón y esta es su reacción

El creador de contenido Rosito (@rositooooooo) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando que se ha quedado encerrado en el ascensor de su comunidad cuando iba a tirar la basura debido al apagón que está afectando a toda la Península.

"Oye mi gente, lo de que justo voy a tirar la basura en ascensor y se vaya la luz, ¿qué es? O sea, esto no se abre, ¿eh? Y aquí estoy con mi basura, ¡let's go!", ha comentado el tiktoker.

"O sea, para una vez que voy a tirar la basura en ascensor, porque siempre me bajó andando, ¡y se va la luz!", ha exlamado el creador de contenido, tomándose la situación con filosofía.

"Entonces nada, me quedo aquí encerrado, gente. Y yo pensaba que sería lo típico de que se va cinco minutos y en un rato vuelve, pero me han dicho amigos de Madrid que ahí también se ha ido", ha explicado el usuario.

"Así que bueno, me voy a quedar aquí un día seguramente. Así que nada, no sé, voy a hacer un videoblog aquí dentro, es que no sé qué hacer, gente", ha comentado el tiktoker pensando maneras con las que entretenerse.

"Nada, ¡empujar! Esto no va", ha asegurado, mientras hacía presión con la mano en la puerta del ascensor. "Esto es culpa porque el Gobierno...", ha concluido el creador de contenido en tono bromista.

"Me dan 77 infartos ahi mismo vamos, no lo cuento"; "Al menos tienes la puerta de cabina abierta imagínate estar a oscuras"; "Tú reza porque no te de un apretón", han comentado algunos usuarios.

Sin embargo, también han comentado algunos usuarios que no acaban de creerse que el tiktoker esté realmente encerrado: "Ese ascensor está abierto"; "Qué casualidad, te quedaste justo en un piso y no entre ellos sin ver nada".