Una española intenta comprar una bici en Islandia y flipa con lo que pasa: "En España no ocurriría"

La usuaria de TikTok @viajeroslowcosteros, que son una pareja de españoles que viven y trabajan en Islandia, ha mostrado su sorpresa en esa red social por lo que le ha pasado cuando intentaba comprar una bicicleta en aquel país.

"Cosas que me sorprenden y molaría que no me sorprendieran. Este año no tenemos coche en el trabajo, así que si vamos a hacer la compra y vuelves muy cargado, o para ir al trabajo todo el rato tienes que estar pidiendo que te lleven porque estamos a seis kilómetros, pues es un poco rollo", empieza explicando.

"Así que dijimos: vamos a probar en el grupo de Facebook a ver si alguien vende un par de bicis baratas o nos las deja durante el verano. Menos de 24 horas y recibimos estos dos mensajes", muestra en el vídeo.

La mujer destaca que lo que más "espectacular" le parece es que los islandeses les dijeron: "Mira, vivo aquí. Ven, entra en el jardín y coge la bici". "No es ni siquiera: quedamos y te la doy. No no. Ven y tómate las libertades de cogerla", dice mientras enseña que, al llevarse la bici, dejó una nota de agradecimiento a sus dueños.

"Tenemos que pensar que esta gente no nos conoce de nada, que no es en tu pueblo, que es que somos extranjeros y yo creo que esto en España no pasaría. Estoy sorprendida y no debería sorprenderme, porque al final tienes dos bicis que no usas, pues las prestas, ¿no? Molaría que no nos sorprendiese, pero creo que nos sorprende a más de uno esto.", concluye.

Entre los comentarios, una usuaria destaca: "Es que si eso fuera España, no tendría bicis que prestar porque ya se las habrían robado hace tiempo".

Otra persona pregunta: "Pero como buena española; ¿os la quedasteis o la devolvisteis? 😂😂😂 Es broma, la verdad es que es muy guay 🥰". Y la propia @viajeroslowcosteros replica: "Nos la han prestado para todo el verano 🥰".