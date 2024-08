Esta casa de un pueblo de Murcia parece sacada de 'Manolo y Benito': maravilla tras maravilla

La pareja de usuarios conocida como @inmotiktok, que tiene 150.000 seguidores en su perfil de esta red social, se dedica a enseñar casas del municipio murciano San Pedro del Pinatar y curiosidades que se encuentra.

Ahora han mostrado una que desde luego es toda una obra de ingenio de la distribución arquitectónica que bien podría haber sido diseñada por alguno de los diseñadores de las pirámides egipcias.

Nada más llegar y como aprovechamiento máximo del espacio se puede ver como una parte del tabique que une dos habitaciones la han tirado para colocar un aire acondicionado para enfriar con una máquina las dos habitaciones. Se han quedado sin palabras ante esta eficiencia energética doméstica.

En otra habitación han querido poner una máquina de aire acondicionado, pero que no se viera, así que lo han empotrado dentro de un armario. "Me ha encantado la idea, mejor imposible y me ha encantado la idea", comentan.

Por último, van a la terraza y donde parece que iba a haber un lavadero se encuentra con que hay un baño con una sorpresa: encima del armario está el calentador eléctrico del agua. Otra vez una obra que parece sacada de la serie Manolo y Benito, tal y como han comentado más de uno.