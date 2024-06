Esta es la drástica explicación que le da una madre a sus hijos cuando le preguntan qué es 'halal'

La tiktoker Helena, conocida en la red social como @mami.de_tres, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una conversación que ha tenido con sus hijos después de que le preguntasen qué es la comida halal.

"Uno de los mejores amigos de mi hijo es musulmán y viene a comer a casa con otros dos niños más, por lo que nos ha salido la conversación de la alimentación halal", ha explicado la creadora de contenido.

Así, la influencer de maternidad ha contado que ha intentado explicarle este concepto a sus hijos "de la forma mas fácil y realista" que ha podido, "intentando no traumatizarlos", aunque ha señalado que cree que esta vez se ha pasado un poco de sincera.

"Traumatizar niños es mi oficio", ha manifestado la creadora de contenido en tono divertido justo antes de proceder a relatar como les ha explicado a sus hijos pequeños que toda la carne que comen las personas musulmanas tiene que ser halal.

"Te voy a explicar hijo: los pollos que tú te comes son electrocutados, meten la jaula en la que están en agua, los mojan y luego les dan una descarga de corriente y se mueren. En cambio, los halal ponen a los pollos boca abajo, les cortan el cuello y los desangran", ha detallado la madre.

"¿Qué os pensabais que los animales que os comíais morían solos? Los matan, los matamos", ha aseverado la creadora de contenido ante el asombro de los niños al recibir esta información.

"No pasa nada, la vida es dura, que se enteren", ha bromeado la tiktoker, justo antes de explicarles también a sus hijos que el cerdo es un animal sagrado en la religión musulmana.

Además, Helena ha señalado que en cada país hay costumbres diferentes, y les ha contado que, por ejemplo, en China se come perro y que en Estados Unidos no se come conejo.

Ante esta explicación, su hijo no ha podido evitar que le asalte la duda de cuál es entonces el animal sagrado en España, a lo que la influencer, a la que esta pregunta ha pillado por sorpresa, ha respondido que la paloma, porque el espíritu santo se convirtió en paloma.

"Oye chicos de verdad, ¿no podemos hablar de cosas de niños? De Pokémon, de las Spice Girls...", ha preguntado la tiktoker para intentar cambiar de tema, a lo que sus hijos, con extrañeza, le han respondido: "¿Quienes son las Spice Girls?".

"De verdad, yo no estoy para estas cosas a las siete de la mañana", ha concluido el vídeo la creadora de contenido, el cual ya ha llegado a las 468.000 visualizaciones y 34.000 me gustas.