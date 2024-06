Esta es la estrategia de una chica para no quedarse con hambre en casa de la familia de su novio

La tuitera @toyhartas ha subido una publicación a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha contado una divertida situación que ha vivido al quedarse a cenar en casa de la familia de su novio.

"Estoy en la casa de la abuela de mi novio y son de esa gente que no cena o come poco, y yo tengo un hambre mortal. No puedo decir nada porque me da vergüenza y van a decir: esta gorda siempre tiene hambre. Así que planeé esto", ha relatado la tuitera.

Tras la explicación la chica ha adjuntado en el mismo tuit una fotografía de una conversación por WhatsApp con su novio, en la que se puede ver como ella le pide a su pareja que le pregunte si quiere budin.

"Tengo hambre comamos el budin ese", se puede ver como le escribe la chica a su novio, el cual reacciona riéndose. "No vengas gritando lo que te digo, dime '¿amor quieres budin?' y yo 'ayy no sé, bueno un poco'", ha proseguido indicándole la tuitera.

Tras leer estos mensajes con instrucciones tan precisas, el novio le ha contestado riéndose antes de ponerse manos a la obra, y la tuitera ha concluido con una última petición: "Y córtame un trozo GRANDE".

Finalmente, la tuitera ha adjuntado al tuit principal, el cual ha recopilado ya dos millones de reproducciones y 112.000 me gustas en menos de 24 horas, una foto del tozo de budin que su novio le ha traído. El plan ha funcionado a la perfección.