Esta foto en los camerinos de La Velada IV es lo más comentado del día: "¿En serio no es IA?"

La pasada tarde del sábado el estadio Santiago Bernabéu fue el punto de reunión de numerosos creadores de contenido y demás celebridades que dejaron fotos para la historia de La Velada del Año IV. Pero si una será recordada por el resto de Veladas de Ibai Llanos es el que captaron fuera de los camerinos y que ha sido de lo más comentado de la noche.

Una de las actuaciones más queridas y aplaudidas fue la del cantante español David Bisbal, a quien todo el público recibió entre aplausos y un grito ensordecedor, especialmente cuando sacó la bandera española y la andaluza.

Sin duda, el nivel no bajó ante la aparición de Will Smith quien se llevó al Bernabéu al bolsillo con unas actuaciones musicales de categoría en las que acabó apareciendo su hijo Jaden Smith. Tanto el cantante como el actor se encontraron en los camerinos y dejaron una fotografía histórica.

"Personas que no pensaba que iba a ver juntas...", ha comentado la usuaria @luciaaasierra_, que fue de las primeras en revelar la fotografía y llevándose más de 65.000 'me gusta' en cuestión de pocas horas (incluso no llega a una hora).