Esta intervención de dos minutos de Pepe Viyuela está provocando un enorme revuelo

El popular actor Pepe Viyuela ha provocado cientos de comentarios en las redes sociales tras una intervención de poco más de dos minutos en el evento de Cultura por la paz.

Allí, el actor da su rotunda opinión sobre la guerra en Palestina y reclama "no evitar la mirada de la realidad".

"Estamos asistiendo estos días a un dolor que es menor dolor porque nos llega a través de las pantallas. Como actor y como ser humano me gusta hacer el ejercicio de ponerme en el lugar. Cuando uno ve esas cosas siente que no las puede soportar fácilmente", dice en las imágenes, difundidas por El Salto Diario.

"La distancia parece que evita que el dolor llegue con toda intensidad. Si el dolor fuera de la intensidad que están sintiendo los niños y las niñas palestinos, los hombres y mujeres que están sufriendo los ataques brutales e indiscriminados, esa tortura constante de bombardeos, que además no viene de ahora, del 7 de octubre, que se lleva prolongando más de medio siglo, 75 años, uno entiende bien las palabras de António Guterres cuando habla de ese conflicto que viene de atrás y que no nace de pronto, de la noche a la mañana", expone Viyuela.

El actor insiste en que "para entender de dónde vienen las cosas hay que ponerse en el lugar de la gente".

"Viví una experiencia horrible que tiene que ver con algo que duró apenas media hora y fue el trato recibido por personal israelí, algunos soldados otros no militares pero funcionarios, el desprecio y superioridad moral con la que se creían a la hora de hablarte y preguntarte qué habías hecho allí, que te situaba en un plano de terrorista prácticamente por el hecho de haber ido a los campos de refugiados a actuar con Payasos sin fronteras", recuerda.

"Ante la pregunta: '¿Qué vas a hacer allí? ¿Usted sabe que es peligroso?' Yo voy allí precisamente porque sé que hay un peligro y con lo que yo voy ya ve usted qué es, una nariz roja y un traje de colores, no creo que sea demasiado peligroso. Me dice: 'Es peligroso para usted' Digo: '¿Pero quién lo hace peligroso para mí? Probablemente no sean los palestinos, sino usted'. No les sentó muy bien".

Viyuela lamenta que a Israel se le "llena constantemente la boca de su derecho de defenderse": "Y yo también invoco y exijo nuestro derecho a defendernos de Israel. Porque Israel no es un peligro solo para los palestinos, lo cual está claramente demostrado, es un peligro para le planeta".

"La existencia de ese Estado tal y como ha ido desarrollándose a lo largo de los años, no respetando jamás la normativa de Naciones Unidas y sintiéndose cada vez más fuerte y apoyado por la comunidad internacional, que no osa toserle a nada, lo ha convertido en un auténtico peligro", advierte.

"Ellos hablan de terroristas que tienen enfrente y tienen que luchar pero lo que está haciendo en Gaza el gobierno, el estado de Israel, no tiene otra palabra que terrorismo. Genera terror, muerte, dolor. Y no solo en Palestina. Nos aterroriza a nosotros también. Yo vivo en un estado de terror", se lamenta.

"Y lo tengo que decir claramente pese a que lo que me llega me llega a través de una pantalla. Pero tengo que cerrar los ojos y lloro", dice antes de proclamar la "necesidad de que la sociedad civil exija y tomemos medidas" que pasan "por no comprar determinados productos en determinados sitios y exigir a nuestros Gobiernos que dejen de comerciar con armas y colaborar con Israel".