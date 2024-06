Esta joven tiene a medio TikTok pendiente tras querer ir a La Palma y acabar en Palma de Mallorca

Querer ir a La Palma (Islas Canarias) y acabar en Palma de Mallorca. Eso es lo que le ha pasado a la joven creadora de contenido Alba Dopico, tal y como ha contado en varios vídeos que ha publicado en sus redes sociales.

Esta confusión no la vivió ningún turista extranjero, si no que le ocurrió a una joven española. "En verdad pensé que me iba a canarias con mis amigas y estoy sola en Mallorca", cuenta en un vídeo, donde responde a un usuario confesando que efectivamente quería ir a La Palma.

En otro vídeo, además, se lo ha tomado con humor y ha escrito lo siguiente mientras bailaba desde la orilla de una playa de Mallorca.

"Sacándome fotos sola con el móvil apoyado en un árbol porque en vez de coger un vuelo a Palma de Canarias, lo cogí a Palma de Mallorca", ha ironizado en un vídeo que han visto más de 340.000 personas.