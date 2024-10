Esta respuesta de Cela a una pregunta de Gloria Fuertes se está compartiendo ahora de forma masiva

Una conversación que los escritores Gloria Fuertes y Camilo José Cela mantuvieron en 1983 en el programa de TVE Su turno está ahora provocando una multitud de reacciones y compartiéndose sin parar.

"Camilo, como gran novelista, como amigo, sobre todo, y como académico. ¿Cuándo se va a introducir el coño en el diccionario?", empezó preguntando Fuertes.

"Ya está. Lo llevé yo con la autoridad de Quevedo y la Academia Española, que es mucho más abierta y liberal de lo que la gente piensa, lo admitió perfectamente y saldrá en una próxima edición. En todo caso, ya ha salido en los boletines de la RAE", aclaró Cela.

"Además yo vengo ahora de cierta parte de España, estaba en las tabernas, en comedores de medio pelo y: 'Coño, Manolo'. Y luego se va. 'Coño, Luis'. Digo en este pueblo, en vez de decir buenas tardes...", señaló Fuertes ante las risas generalizadas en el estudio.

"Tengo un cuento donde un señor habla y pone coños en vez de comas, las pausas las hace diciendo coño, que es una muletilla conversacional manifiesta. Debe tomarse siempre con asepsia y cuidado porque si no se puede caer en la chabacanería. Esto es: el joven escritor que cree que por decir unas palabras más o menos malsonantes se equivoca, porque tienen que estar en su sitio", subrayó el Premio Nobel.

"Camilo, entonces un taco bien colocado, ¿no te parece que da brillante y expresión al lenguaje aunque sea un poema?", peguntó la poeta.

"Sin duda, naturalmente. Es que no hay una lengua poética y una lengua no poética. No la hay. Y si está fuera de su sitio es detonante. Ya se dijo hace algunos años que no hay nada pornográfico salvo la falta de calidad", reflexionó Cela.

Y Fuertes apostilló: "Hay un verbo que se asusta la gente cuando lo oye y lo ejecuta". "¡Cuando puede, cuando puede!", acabó exclamando Cela en un vídeo que ha subido ahora a X @marcvidal superando el medio y medio de reproducciones en apenas tres días.