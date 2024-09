Está de retiro en Tailandia y las reglas le sorprenden hasta a ella

La creadora de contenido @laurabotta_ ha sorprendido a propios extraños después de contar las normas que le han impuesto en su retiro en Tailandia, donde ha ido a pasar unos días para desconectar antes de la vuelta de vacaciones.

"Solo podemos ir vestidos de blanco", ha expresado al principio del vídeo, aclarando que la ropa se la dan los encargados del rito, alcanzando 400.000 reproducciones y más de 10.000 'me gusta' en apenas unos días.

Otras normas que ha relatado han sido la de las comidas, que solo tienen dos al día, pero han sorprendido los horarios: "El desayuno es a las 7 y la comida a las 11 de la mañana, luego hay que ayunar hasta la mañana siguiente". En cuanto a dispositivos móviles, no están prohibidos, pero aun así, lo recomiendan. Ella, por ejemplo, lo tiene en modo avión casi siempre.

"Puedes decidir hacerlo en silencio o no, yo no lo haré. Tampoco se puede escuchar música y eso me ha chocado bastante, aunque no lo prohíben, pues no te lo van a controlar", ha proseguido narrando. Por último, ha recalcado que hombre y mujer no se pueden tocar y es obligatorio participar en todas las meditaciones que se hagan durante el retiro.