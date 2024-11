Esta romántica historia de amor en la carta a la directora de 'El País' conquista las redes

Una carta a la directora de El País firmada por Marina Blaya se está compartiendo de forma masiva en las redes sociales después de que la haya destacado en X el usuario Álvaro Boro (@Borovil) junto al mensaje: "Porque el amor encuentre su sitio".

La carta en cuestión se titula "No fue en Tinder, el flechazo llegó en el metro: el amor más allá de las aplicaciones" y en ella esa lectora relata una romántica pero breve historia que ha vivido en el metro con un desconocido.

"Mis padres llevan juntos más de 40 años, y estoy convencida de que esto -junto con las novelas de García Márquez y las películas de Rohmer- me ha hecho romantizar la idea de amor. Tanto que, a mis 28 años, rehúyo incansablemente las aplicaciones de citas, un medio tan válido como cualquier otro, pero que sencillamente no va conmigo", ha comenzado la carta.

"En este contexto de aislamiento digital amoroso, el viernes me dispuse a coger el metro, línea 4, hacia Bilbao. Crucé miradas con un chico en reiteradas ocasiones, y a ambos nos entró la risa y el apocamiento al comprobar que ninguno era capaz de acercarse al otro", ha relatado Blaya.

"A una sola parada de mi destino, el vagón se vació y él me hizo un gesto para que fuese a su lado. Los siguientes 30 segundos de conversación no fueron suficientes para reaccionar y pedir o dar un número de teléfono. Seguramente sea imposible encontrarlo, pero esta experiencia me dejó la agradable sensación de que. aun en estos tiempos, hay vida después de las pantallas", ha concluido la lectora.

Una conmovedora historia que ha emocionado tanto a los lectores como a la comunidad tuitera, consiguiendo hasta 153.000 visualizaciones y 3.000 me gustas en menos de 24 horas.

"¡Dense los teléfonos! ¿No vieron "Antes del amanecer"? ¿No escucharon a Silvio Rodríguez: los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí, ni el recuerdo los puede salvar...?", ha comentado un usuario en la sección de comentarios.