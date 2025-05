Ibai se come la "pizza más cara del mundo": vale 2.000 euros y tiene un claro veredicto

Ibai Llanos sigue de ruta por Nueva York, ciudad en la que lleva unos días y donde estuvo charlando con el cantante Bud Bunny el día antes de sacar las entradas para sus conciertos en España.

El creador de contenido, que lleva una racha imparable después de haber entrevistado también a Mbappé, ha subido un vídeo probando la pizza más cara del mundo —con su récord Guinness y todo—.

La pizza cuesta 2.000 euros y la sirve el restaurante Industry Kitchen y, según Ibai, no parece que merezca mucho la pena. Entre los ingredientes hay oro de 24 kilates (en papel, no van a poner ahí pepitas que eso no hay quien lo mastique), foie, caviar, trufa, masa de tinta de calamar y flores.

"¿Tiene buena pinta? la verdad es que en absoluto. Darle like para compensar lo que me ha costado este vídeo, gracias. Cada trozo cuesta 300 euros. Sorprendentemente está buena para la pinta que tiene", ha afirmado.

Por último, mientras masticaba dólares de pizza, ha sentenciado: "Sabe muchísimo a foie y a caviar. ¿Repetería? No, me han timado".