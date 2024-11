Estas palabras de Gonzalo Miró no hacen más que expandirse: 6.000 'me gusta' en dos días y subiendo

Unas palabras del presentador Gonzalo Miró en Más Vale Tarde, de la Sexta, se están extendiendo rápidamente por las redes sociales, donde en apenas dos días superan ya los 6.000 'me gusta'.

En esa intervención, Miró hace referencia al discurso del presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, ante Les Corts, donde dio explicaciones por su gestión de la DANA.

"Después de la que ha preparado, que siga mintiendo con semejante rostro de cemento armado al personal... Con más de 200 muertos a sus espaldas, se planta ahí se pone a contar mentiras, una detrás de otra, para intentar ganar un relato que es evidente que no se sostiene", dice Miró.

"Yo creo que hay muchas cosas que se pueden discutir en general, pero hay una que debería ser indiscutible, que es la responsabilidad de Mazón. Si hay más gente que tenga responsabilidad puede ser otro debate. Pero hay una cosa que debería estar ya: este fuera", insiste el presentador.

"Este hombre lo que ha hecho hoy durante dos horas es poner el ventilador de la mierda, que es lo que podía esperar que fuera a hacer. Y lo que pasa el día 29 no tienen nada que ver con la ideología", subraya.

"Porque tú por ideología puedes votar a un partido que crea o no crea en el cambio climático por ejemplo, puedes cargarte o no cargarte la unidad de emergencia climática", prosigue antes de avisar: "Podemos plantearnos que no nos gusta el sistema autonómico, pero es que todas las alertas han funcionado".

"Y lo que pasa en el sistema autonómico, desde luego por lo menos lo que yo he interpretado de lo que ha pasado con los miembros del Gobierno central y del Gobierno de la Generalitat, en el fondo es: oye, tienes todo esto a disposición, pues mándame todo lo que tengas porque es que yo no doy", concluye.