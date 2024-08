Estas son las cosas que esta mexicana considera "de ricos" en España y que en México no lo son

La usuaria mexicana de TikTok @dr.naanjimenez ha subido un vídeo a la red social enumerando las cosas que considera que en España "son de ricos" y en México son "de clase media alta normal.

"Son cosas que en México cualquier persona puede tener, pero la neta es que aquí en España no cualquiera", ha explicado la usuaria al inicio del vídeo, el cual que cuenta con más de 4,8 millones de visualizaciones.

En concreto, ha destacado hacerse las uñas, ir a la peluquería, tener una persona que te ayuda en casa con las labores domésticas, viajar en taxi "todo el tiempo" y tener una mascota. "36 euros por unas uñas de gel, ¿estás bromeando?", ha expresado.

Respecto a que tener una mascota en España es mucho más caro que en México, la tiktoker ha subrayado que esto es algo que su país debería aprender de los españoles.

"En España tienes que darle la vida que todo perrito o gatito merecen y no ves ni un solo perrito en la calle, si no le puedes dar esa vida, no puedes tener una mascota", ha asegurado.