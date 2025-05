El conocido tiktoker @jimmyelektron ha encontrado un mensaje oculto de un profesor en un trabajo: "Acabo de pillar a un profesor poniéndome palabras invisibles en los trabajos. Me quedo helada madrina, tened cuidado con vuestros profes".

El trabajo en cuestión es "bastante gordo" y el docente ha incluido una parte en otro color que permanece oculta y que sirve para que los alumnos que usan herramientas como Chat GPT no lo tengan tan fácil.

"Hay un 0,1 que no está a la vista de los demás y que es invisible. Lo ha escrito en letra blanca sobre fondo blanco", ha contado. Y después ha dejado una reflexión: "Esta persona debe estar harta de que copiemos en sus trabajos y lo puedo entender pero necesito darle un mensaje a todos los profesores del mundo: una persona que no usa la inteligencia artificial en su trabajo y su vida diaria es una persona que no valora su tiempo".

Ha añadido que la IA "ha venido para quedarse" y ha comentado que cualquier compañero que haya hecho el trabajo con prisa y haya pegado y copiado "obviamente no ha aprendido nada y encima se ha comido el 0,1 del profesor y le van a pillar copiando".

Por último ha defendido que "los procesos de las cosas ya no me importan": "Voy a tardar cuatro días en hacerlos mientras que una máquina me los hace en 7 segundos. Mis compañeros que acaban de encontrar trabajo este año les han dicho que utilicen la IA, que no pierdan el tiempo en pensar las cosas. Seamos eficientes y realistas".

En los comentarios muchos han mostrado su desacuerdo y dicen que al final si lo dejan todo en manos de la IA puede que los humanos no hagan falta en el futuro.