Este audio de un padre a su hijo sobre su estado de WhatsApp es oro puro

El usuario de TikTok @fullofsopa ha subido a la red social un audio de su padre en el que se puede escuchar como el progenitor le pregunta y le da consejos sobre su estado de WhatsApp.

"Una cosa Miguel, tienes en estado de WhatsApp: bombardeen Renfe cercanías. Lo digo porque hombre, la gente se lo puede tomar un poco mal eso, ¿sabes? Porque es como muy violento, ¿no? Por lo menos yo lo noto así", ha comenzado diciendo el padre.

"Bombardeen... Te puede sentar mal que haya retrasos y eso, pero vamos... ¿bombardeen? No sé, es mi opinión, ya te digo", ha proseguido el progenitor en su reflexión.

"No sé si alguien te lo habrá comentado o no, pero no lo veo del todo muy bien eso de bombardear en Renfe. Bombardeo es muy... muy pues eso... muy violento, ¿no? Con víctimas y cosas así, no sé", ha concluido el progenitor.

Un audio que por el desconocimiento del padre sobre que la frase hace referencia a un meme y, sobre todo, por el tono asertivo y conciliador que utiliza el progenitor ha hecho que estallen las risas en la red social.

"Tu padre es buena gente, su tono de voz y argumentos son implacables", ha comentado el conocido creador de contenido Peldanyos en la sección de comentarios del vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 99.700 me gustas.