Este polémico momento de 'El Hormiguero' está dejando a muchos sin palabras

La tertulia de actualidad de El Hormiguero de este martes ha traído cola en redes sociales, después de que se compartieran las palabras de la periodista de Onda Cero y colaboradora del espacio de Pablo Motos Rosa Belmonte.

Al final de esa sección quisieron hablar de la manifestación a favor de una vivienda accesible y contra la especulación inmobiliaria que se celebró este pasado domingo en Madrid y que reunió a más de 20.000 personas, según delegación del Gobierno, y más de 150.000, según los propios organizadores.

El debate en el programa de Antena 3 comenzó con el escritor Juan del Val diciendo que "Sánchez ha vuelto a prometer 200 millones, que son los mismos que ya prometió", mientras que Rubén Amón recordó que el Gobierno lleva seis años y medio gobernando.

Ahí es cuando entró a hablar Belmonte, cuya opinión ha sido la más criticada. "El problema es gravísimo, sin duda, pero se han montado una especie de lucha de clases modernas, que ahora es el casero y el inquilino y se han montado la dictadura del inquilinato", comenzó diciendo.

La tertuliana remató así su opinión: "Primero hacen un sindicato de inquilinas, que parece una revista, luego hacen una manifestación, que parece que están montando un 15M, y ahora están proponiendo hacer huelga de alquileres, no pagar el alquiler. ¿Qué país salvaje es este?".

Del Val fue el que cerró su intervención diciendo que no estaba de acuerdo con la huelga de alquileres, pero que "el problema sí me parece lo suficientemente grave como para no frivolizar". "Me parece tremendo que después de 6 años y medio parece que nadie tiene la culpa, pero es verdad que la vivienda ha subido un 10% y eso es inasumible para la gente joven y mayor", prosiguió.

Finalmente, el escritor añadió que "tenemos un problema que nadie soluciona y como no se puede solucionar se hacen brindis al sol con frases como la de Sánchez de que no quieres propietarios ricas e inquilinos pobres".

De todo el debate que montaron fue la opinión de Belmonte la que compartieron en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y la que más críticas está recibiendo.

Además, más de un usuario ha aprovechado la oportunidad para comparar esta escena con la que se vivió el pasado miércoles en La Revuelta, cuando el heredero actual de Cristóbal Colón leyó el artículo 47 de la Constitución española.

Esto dice ese artículo: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".