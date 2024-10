Este es el público al que va dirigido la nueva campaña de Spagnolo: lo tienen MUY claro

El tiktoker y fundador de la consultora creativa Nexoi, Iván Jiménez, ha subido a su cuenta de la red social (@nexoi_branding) un vídeo en el que analiza la nueva e impactante campaña publicitaria de la marca Spagnolo.

Con esta campaña, la marca ha tomado la decisión de posicionarse claramente, eligiendo bando y huyendo de la ambigüedad y de lo políticamente correcto, algo que ha sorprendido gratamente al director creativo.

"Tenemos que hablar de la última campaña de Spagnolo, una campaña que la han titulado 'Cayetanos', con esto te lo digo todo", ha comenzado el tiktoker el vídeo, para acto seguido proceder a enseñar la campaña.

"Eh, tú, el que va de modernito, a ver... ¿qué ves aquí? Efectivamente: un cayetano. Españolito rancio, niño de papá... el típico. ¿Lo conoces bien, verdad? Todo lo contrario a ti", ha empezado el anuncio.

"Con su coche caro, sus zapatitos náuticos, su carita perfecta, todos iguales... Nada que ver contigo eh, que tienes tienes ese rollazo único", se escucha de una voz en off en tono irónico, mientras en la pantalla ve escrito "¿Único?" a la vez que salen imágenes de prendas de ropa típicas de los 'modernos'.

"Porque los cayetanos no se rompen los pantalones como tú, los españolitos no saben disfrutar como tú haces, a los niños de papá les da miedo tatuarse. Porque tú eres único, ¿verdad? No entras en ninguna categoría", prosigue la voz en tono irónico, mientras se ven imágenes de pijos disfrutando de fiesta o tatuándose.

"¿Sabes? Quizá haya algo que esos cayetanos sí que hacen muy bien: ni reniegan de lo que son ni temen convertirse en otra cosa. ¿Y tú?", concluye el anuncio, mientras se puede leer en pantalla una última frase: "Rancio serás tú".

"Bueno, sin duda toda una declaración de intenciones, a las marcas se les pide posicionarse y desde luego Spagnolo lo ha hecho de manera clara y diferente", ha analizado el publicista.

"Vivimos en un momento en el que lo políticamente correcto es lo que domina la publicidad de todas las marcas y la verdad que es muy refrescante que de repente una sobresalga y diga: Eh, estos son mis valores, te pueden gustar o no, pero voy a presumir de ellos le guste a quien le guste", ha señalado el experto.

"Independientemente de que te guste la marca o no, hay que reconocer que la campaña es muy arriesgada, pero que se dirige directamente a su cliente principal y le hace sentirse orgulloso de pertenecer a una marca con unos valores compartidos", ha explicado Jiménez.

Además, ha señalado que realmente el anuncio "puede ser un diálogo contra otros clientes de otras marcas o directamente un diálogo entre ellos y marcas de la competencia".

El experto ha acabado con una conclusión: "Lo que está claro es que ruido está haciendo, y mucho. Y esto, como bien sabéis, en publicidad es oro. Así que ya sabéis, cayetanos y cayetanas: la marca de referencia, el territorio conquistado, es para Spagnolo".

Finalmente, ha alabado el "tremendo trabajo creativo" de la agencia de publicidad, que es Hello Monday, el cual ha clasificado como "fantástico". Una opinión que han compartido los usuarios, haciendo que el vídeo alcance las 381.000 visualizaciones y los 17.200 me gustas.