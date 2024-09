Este es el supermercado más caro de toda España: atención a los precios

El creador de contenido Javi (@javi.hierro) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha contado cuál es el supermercado más caro de toda España y ha enseñado algunos de los precios de sus productos.

"El supermercado más caro de España está en Madrid y es este que tengo aquí detrás: Sánchez Romero", ha comenzado el tiktoker el vídeo, el cual lleva ya 109.000 visualizaciones y 3.000 me gustas.

En concreto, el influencer ha puntualizado que de los diez locales que la cadena de alimentación tiene repartidos por las zonas más exclusivas de Madrid, él se encuentra en el más caro de todos: el de la calle de Castelló.

Según ha explicado el creador de contenido, este supermercado ha liderado otro año más el ranking de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del supermercado más caro.

"¿Os habéis dado cuenta de lo ordenadito que está todo? Parece un tetris. Si es que hasta la lechuga está bien expuesta, esto es increíble", ha relatado el tiktoker, quien se ha grabado paseando por dentro del supermercado.

"Para que os hagáis una idea, el kilo de lubina salvaje está a 44,95 euros y el de lenguado a 63,95 euros. Luego, si te apetece un manchego platino de 18 meses de curación, 63,75 el kilo", ha comentado Javi.

Durante su paseo, el creador de contenido no ha dejado de sorprenderse con los precios. "Dios, esto sí que no me lo esperaba. El solomillo de Angus a 129 euros el kilo, tío. Brutal, estoy alucinando", ha expresado.

Sin embargo, los precios no han sido lo único que le han sorprendido, también la organización: "La frutería parece una joyería. Es un supermercado de categoría"; "¿En qué carnicería habéis visto vosotros unos pollos tan bien puestos?", ha señalado.

Y en cuanto a la ubicación, el tiktoker lo tiene claro: ¿Dónde iba a estar si no el supermercado más caro de toda España? Pues en el barrio de Salamanca, no podía ser otro".

Por último, ha destacado que el supermercado cuenta también con aparcacoches, personal shopper y chef a domicilio y, sorprendido, ha lanzado una reflexión: "Cada uno hace con su dinero lo que quiere".