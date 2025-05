Va a Roma, paga en un bar y lo que le hacen tras pedir la cuenta no tiene perdón de dios

"Cuando vas a Roma pero no existe la moneda de un euro", reza el titulo del vídeo que ha compartido en TikTok @_beatrizcabrera donde enseña lo que le ha pasado en un restaurante de Roma.

En las imágenes cuentan que han ido a pagar las dos cervezas que se han tomado, el camarero ha dicho que 15,50 y ha pagado con un billete de 20 euros y le ha dado el cambio, de 4,50, todo en monedas de 10 y 20 céntimos.

"Las monedas de euro en Roma no existen. Mira lo que me ha traído el tío. Se cree que tengo yo una alcancía donde meter las monedas", ha comentado resignado mientras se mete el dinero en la cartera, que evidentemente no le cierra.

"Esto voy a ir yo ahora a una tienda a dar cambio, ¿hacen falta moneditas de 20, de 10...? Esto es una piedra ahora mismo. Es una piedra", ha dicho ya fuera del restaurante en tono de humor.