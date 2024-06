Este es el truco definitivo para guardar una Coca-Cola de botella en la nevera

Ha arrasado en TikTok la forma en la que guarda una botella de Coca-Cola la usuaria @delfivivas2 para evitar que se quede sin gas tan rápido como lo hace habitualmente. "La Coca-Cola se guarda así, yo se lo dije y lo prendió", ha expresado a su pareja, quien sostenía la botella.

El descubrimiento lo ha hecho a través de otro vídeo de la plataforma social de origen china. "Hay que colocarlo con el pico hacia abajo porque el gas quiere salir y no puede, no tiene salida, por lo que se queda", ha explicado el hombre en el vídeo, que tiene 16,1 millones de reproducciones y 1,2 millones de 'me gusta'.

"Cuando le das la vuelta el gas quiere salir y puede porque por el tapón pierde", ha revelado después. "Lleva dos días en la nevera, normalmente no tendría gas", ha proseguido. La usuaria, con ironía, le ha reprendido diciendo que la criticó por utilizar esta forma y luego ha acabado grabando un tutorial.

El vídeo ha generado más de 6.700 comentarios de todo tipo. Por un lado, no han podido evitar comentar los que están a favor de que la Coca-Cola está "más rica" sin gas. Por otro lado, algunos han confirmado que el gas se escapa igual, ya que, según un usuario que ha dicho que trabajó en una planta de la empresa, "el Co2 no se mantiene así, se expande de todas formas". "La única manera es meter aire a presión en la botella y tenerlo a baja temperatura", ha rematado Edu Silva.