Este es el vale que le ha regalado su novio por su cumpleaños: eso sí, solo se puede usar una vez

La tuitera Guada Oliverio (@guadaoliverio) ha compartido a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el original vale regalo que le ha hecho su novio por su cumpleaños.

"Me encuentro en situación de cumpleaños y mi novio cayó con esto. Arrancamos con este vale, que no puedo creer que solo se pueda usar una vez. Me parece injusto", ha comentado la tuitera.

En concreto, en la fotografía adjunta se puede ver el papel el cuestión, que pone: "Condonación de deuda. Finaliza cualquier discusión/pelea/negociación. Obliga al otro a pedir perdón, independientemente de quién tenga razón".

Esta divertida idea no solo ha conquistado a la novia, sino también a gran parte de la comunidad tuitera, quienes han hecho que la publicación alcance ya más de 1,4 millones de visualizaciones y 46.000 me gustas.

"Empieza la discusión de que la tarjeta tiene que ser de múltiples usos y cuando te diga que no, sacas la tarjeta ganaste la discusión y la usas cuántas veces quieras", le ha aconsejado un tuitero, en tono divertido.

Y el regalo no se ha quedado solo ahí, ya que además de este popular ticket el novio también le ha regalado otros que se pueden canjear por actividades como un masaje, tres cenas o un desayuno completo en la cama.