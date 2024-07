Esto es lo que entiende una estadounidense al ver los gestos españoles

La influencer Nury Calvo (@nurycalvosn), una española que vive en Florida, ha subido un vídeo a TikTok junto a la creadora de contenido Emily (@mamainmadrid), una americana que vive en Madrid, para analizar juntas los gestos españoles.

"Estoy con Emily, que es de Oregón, de Estados Unidos, pero ella está viviendo en Madrid", ha comenzado Nury el vídeo, que ya ha alcanzado 76.000 visualizaciones y 4.500 me gustas.

"Te voy a hacer gestos españoles a ver si sabes lo que significan", le ha enunciado Nury a Emily, justo antes de empezar a hacerle un gesto moviendo los dos dedos que en español significa "¿Lo pillas?", algo que la estadounidense ha sido incapaz de adivinar, confesando que pensaba que se usaba para pedir otra cerveza.

Después de eso, la española le ha hecho un gesto bajando dos dedos a la altura de los ojos, que le ha indicado que en español significa "estar a dos velas", y le ha preguntado qué pensaba que quería decir, a lo que la estadounidense ha respondido "te estoy vigilando".

Tras el error de la creadora de contenido estadounidense, la tiktoker española le ha confesado que no es así, y que este gesto tiene dos significados diferentes: no tener dinero y no tener relaciones sexuales.

Pero también ha habido señas que sí que ha acertado como, por ejemplo, tocarse la cara con la palma trasera de la mano en señal de "qué cara tienes", juntar los dedos de la mano en señal de "hay mucho" o darse un beso en la mano con los dedos juntos indicando que algo está rico.

Uno de los momentos más divertidos del vídeo ha sido cuando la española le ha preguntado a Emily que creía que significaba el gesto de darse con el borde de una mano en la palma de la otra mano, a lo que la estadounidense ha respondido: "¡A tomar por culo!".

Esta respuesta ha desatado las risas entre los dos españoles presentes, la influencer Nury y el hombre encargado de garbar el vídeo, quienes le han explicado entre risas a Emily que, en realidad, es un gesto que indica salir de un sitio.

"Oye, pues me ha sorprendido", ha afirmado la tiktoker española al final del vídeo, destacando que la creadora de contenido estadounidense ha adivinado la mitad de los gestos españoles.