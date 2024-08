Esto es lo que hace una española después de que le cobren 3 euros por una botella de agua en Holanda

La tiktoker Claudia García (@clauudia_garciaa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado la idea que ha tenido al darse cuenta de que le han cobrado tres euros por una botella pequeña de agua en un establecimiento de Holanda.

"¿Que no me puedo llevar el agua?", ha empezado preguntando retóricamente la creadora de contenido, quien se encuentra de viaje en la capital de Países Bajos, y se ha quedado impactada con el elevado precio de la botella.

En el vídeo, que ya ha alcanzado los 1,4 millones de visitas y los 147.000 me gustas, se puede ver como la influencer vierte el agua que todavía le queda en la botella de cristal del establecimiento a una botella de plástico que saca de su bolso.

"Yo me la llevo para casa. Hombre no, tres euros me han cobrado por esta botellita", ha manifestado la tiktoker, quien ha bromeado con que estas son las cosas que hace "una española por el mundo".

Mientras la creadora de contenido está cambiando el agua de envase, se puede oír como su acompañante le exclama un "¡rata!" en tono burlón, a lo que ella le contesta sin dudar: "Ahorradora".

En la sección de comentarios, la idea de la influencer ha tenido una gran acogida entre los usuarios, quienes se han reído y la han alabado por su idea, tanto es así que hasta la cuenta oficial de la aerolínea Vueling (@vueling_es) ha comentado: "La picaresca española y a mucho orgullo".