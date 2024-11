Esto del Gran Wyoming es ya uno de los contenidos más compartidos de los últimos días

Unas palabras que ha pronunciado El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, durante un acto organizado por el Sindicato de Periodistas de Madrid se están compartiendo de forma masiva en las redes sociales, hasta el punto de ser uno de los contenidos más comentados de los últimos días.

"Todos los bulos van en la misma dirección. Toda la manipulación y todas las mentiras la ejercen los mismos. Siempre los mismos", empieza diciendo Wyoming, que subraya que no ha visto "bulos contra Aznar".

"Ni siquiera se puede decir la verdad de ellos. ¿Alguien se ha preocupado de investigar el patrimonio de la familiar Aznar? ¿Algún día se va a publicar? Pero sí que me cuentan que en Argentina no sé qué, por aquí y por allá", asegura.

"Es que de esa gente no se puede decir ni la verdad. Y a los demás les persiguen con saña. Porque se puede decir esto de Zapatero, o de fulano, o de la hija de mengano, pero no se puede decir de la hija de Rajoy o de la de Aznar. Porque son los mismos", avisa.

"Y los que van a juzgar eso, también. Esto no es una casualidad. No es decir: 'Siempre llueve en Pontevedra. En Almería nunca'. No. Es lo mismo. Como bien dijo el portavoz del PP: 'Nuestra primera misión es derrocar al Gobierno", prosigue.

"No están ni para hacer oposición ni por el bienestar de los ciudadanos. Están por algo que no han ganado en las urnas. Para derrocar al Gobierno ya hay unas elecciones cada cuatro años. Son lo mismo, desde el mismo sitio y disparando al mismo sitio", insiste.

Wyoming, de hecho, pregunta si "se puede hacer una recopilación de bulos serios y graves en el otro lado", "que atenten contra la gente de la derecha o de la extrema derecha". Y él mismo responde: "No existen".