Esto es lo que le pregunta un madrileño a su novia vasca: el chasco es inmenso

La creadora de contenido vasca @maddiiberaza ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha contado una anécdota que vivió con su novio madrileño, cuando éste le hizo una pregunta que la dejó perpleja.

"Desmintiendo un pensamiento que aparentemente sigue habiendo del País Vasco, y con anécdota incluida", ha comenzado la tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado 96.000 reproducciones, 7.600 me gustas y más de 100 comentarios.

Así, la tiktoker ha contado que todo pasó hace dos años, cuando invitó a su entonces novio, al cual conoció de Erasmus en Polonia, a pasar unos días de las vacaciones de Navidad en su casa, en el País Vasco.

Para preparar el viaje, la vasca le pregunto al chico que qué era lo que le hacía ilusión ver en su visita, a lo que el novio, quien era un fanático del gimnasio y quería ser culturista profesional, le respondió sin ninguna duda que quería ver "a gente levantando piedras".

"Lo que me dijo que quería ver sí o sí o sí era hombres levantando piedras, harrijasotzaile en euskera", ha relatado la creadora de contenido, quien le contestó que miraría a ver si encontraba alguna competición durante esos días, algo que dejó pasmado al madrileño.

"¿Pero eso no está en la calle? ¿En la calle no hay gente levantando piedras?", ha contado la tiktoker que le preguntó su entonces novio, una confusión que la hizo no poder parar de reír.

"Esta persona pensaba que tú vas caminando y te vas encontrando a hombres fuertes levantando piedras en la calle, o sea, en la acera", ha relatado la creadora de contenido entre risas.

"El tío se vio confuso y pues evidentemente debí explicar que no, que tú no vas caminando y hay gente levantando piedras, obviamente. Pues no veáis el chasco que se llevó, o sea lo dejé súper deprimido. Os juro que era como si se le hubiese caído un mito", ha concluido la usuaria.

"Lo más normal, salimos a tomar un kalimotxo y mientras estamos en la terraza con la cuadrilla cada uno de los chicos está levantando piedras, primero una de 200 kg y así sucesivamente", "¡Claro! Y lo damos en Educación Física", han sido algunos de los comentarios, en tono irónico.