Esto es lo que le regala una alumna a su profesora por el amigo invisible: "Ha sido perfecto"

La creadora de contenido Laura (@laurimathteacher), quien es profesora de matemáticas en un instituto, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que le ha regalado una alumna por el amigo invisible.

"¿Confirmamos que el mejor regalo de amigo invisible me lo ha hecho una alumna? Así es. Y es que hoy hemos hecho el amigo invisible en mi tutoría de tercero", ha comenzado explicando la docente.

"Este ha sido mi regalo, que inicialmente llevaba un lacito. Cuando he visto todos los regalos yo nada más que decía: por favor, que el de la caja sea mío. Es que no puede ser más precioso", ha manifestado la tiktoker, enseñando la caja que contenía los regalos.

"Resulta que este papel lo ha impreso y ha forrado toda la caja. O sea, me parece maravilloso. No puede ser más preciosa. Bueno, yo ya con la caja me hubiese conformado", ha asegurado la profesora, visiblemente emocionada.

"Pero es que la he abierto e iba con todos estos papelillos rosas por encima", ha señalado, haciendo referencia a una gran cantidad de confeti de color rosa. "Hasta el último detalle, qué regalo más perfecto", ha exclamado Laura.

Y a continuación, el momento de los regalos. "La diadema con su puñito para hacerme el skincare. Me conocen, me conocen pero bien. Y bueno, luego, que casualmente se me habían roto, tres pincitas para el pelo rosas. O sea es que me encantan", ha relatado la profesora.

"Una máscara para los labios con colágeno, ha cogido el efecto ultra lifting. Se ve que ha dicho: esto para mi profe que ya está en modo vieja, dame el ultra, el más potente. Con ácido hialurónico ultra, para sacar las arrugas de lo más profundo", ha comentado la profesora entre risas.

Y eso no es todo. Además la caja también incluía un kit de coleteros rosas y otro de lacitos para el pelo. "Me parece una monería de regalo, no puedo. No ha rozado la perfección, la ha superado", ha afirmado la docente, contentísima.

"Y ya para rematar... hombre, algo tenía que haber matemático. Un pin matemático y un llavero de matemáticas, con su compás, con su regla y con sus fórmulas matemáticas...", ha destacado Laura.

Todo esto ha hecho que la tiktoker no pueda contener la emoción: "Si es que ya con la caja ya hubiese sido feliz, pero es que ha sido perfecto. Es que es el mejor regalo de amigo invisible que me han hecho y que me van a hacer en la vida. Es que la adoro".

"Y luego otras de mi clase, otras de mis niñas maravillosas me han traído un Sonny Power, porque como el mío no me gustaba, que era muy feo, pues me han traído uno y me ha tocado este, que ya es más cuqui. ¡Así que ya tengo para cambiarlo en la calculadora!", ha contado también la maestra, confundiendo el nombre de los Sonny Angels.

"Va a ser difícil que alguien supere este regalo. Muchísimas gracias, me ha hecho muchísima ilusión. Se nota que le ha dedicado tiempo, que lo ha hecho pensando en mí totalmente... Muchas gracias, ya me ha hecho feliz hoy", ha concluido la influencer.