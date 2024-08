Estos dos minutos de Javier Ruiz sobre lo que está pasando en España se comparten sin parar

Dos minutos que el periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, protagonizó hace tiempo en Hora 25 se están compartiendo ahora de forma masiva en las redes sociales.

Todo ello después de que lo subiese la usuaria @Zapatista72 junto al mensaje: "No le cuentes esto a tu cuñao, no sea que le explote la cabeza".

En ese momento Ruiz, explica cómo funcionan las grandes empresas del país. "Están los empresarios y están los oligopolios", empieza diferenciando el periodista.

"Los empresarios son todos esos que la derecha llama tanto de decir los que suben la persiana de España, esos. Esos son los empresarios. Esa gente paga lo que puede, por lo general sus plantillas son casi sus familias, es gente que ellos han reclutado, que han crecido, que los restaurantes han ido creciendo con ellos", apunta Ruiz, quien destaca que "esa gente no suele regatear salarios".

"Pero luego tenemos uno, dos, tres sectores de los que a mí estos fantásticos liberales que dan catequesis por ahí fuera me gustaría saber qué piensan. Por ejemplo, tenemos sector eléctrico que controlan cuatro compañías, el 100% del sector. Tenemos un sector energético de gasolineras en el que cuatro empresas controlan el 60% del mercado y luego hay mucha pyme pequeña" avisa.

Y prosigue: "Tenemos cinco bancos que controlan el 80% del negocio. Tenemos dos televisiones que controlan el 83% del negocio. Los pequeños empresarios saben de empresa y los demás saben de poder".

"Y los otros son los que dices que les preguntas por salarios y llevan con los costes congelados 20 y 30 años. Y probablemente no sean conscientes porque ellos no compiten. Si tú te repartes el mercado, si tú y yo repartimos el 50% de la cuota del mercado de la radio en España, probablemente tampoco vamos a competir demasiado no sea que la jodamos", subraya Ruiz, que lamenta que, pese a esto, "nadie dice nada".