Pasa por uno de los mejores restaurantes de Londres y al ver la paella manda su apoyo a los valencianos

El creador de contenido de viajes @Oscarmeireba ha aterrizado en Londres y se ha encontrado con uno de los mejores restaurantes del año 2022 y 2023 de la ciudad y ha alucinado por lo que han puesto en el cartel de los platos, generando bastantes comentarios.

"Valencianos, por favor, os necesito, el que se hace llamar 'el mejor restaurante de Londres', entre 50.000 platos, presenta la paella", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado en menos de 24 horas decenas de miles de visualizaciones (y subiendo).

"Dice que es receta catalana, ya no es que sea un arroz con cosas, sino que les han dado la receta a nosotros, los catalanes", ha añadido con ironía. Por esto les ha mandado un sarcástico mensaje a todos los valencianos: "Yo declaraba un conflicto abierto contra Londres".

El vídeo ha cosechado cientos y cientos de comentarios con opiniones de todo tipo, unos quitándole importancia al asunto y otros no tanto: "Creo que los valencianos no se van a quejar, no tiene pinta de estar muy buena".

"Perfecto, a partir de ahora el fish and chips es australiano", ha replicado con ironía la usuaria @monicaloma. "Si sirven eso llamándole paella, pues lo mínimo es que no lo llamen valenciano 😂😂😂", ha respondido también la usuaria @_since1987.