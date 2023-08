Estos dos minutos de Juanma Castaño sobre el escándalo de Rubiales no dejan de compartirse en Twitter

La polémica actitud del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sigue dando que hablar y, a la espera de lo que pasa con su futuro, ya son muchos los rostros conocidos que están condenando y criticando el beso que el dirigente propinó a la futbolista campeona del mundo Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

Uno de los últimos ha sido el presentador de El Partidazo de la COPE en su programa, después de la criticada justificación que Rubiales dio el mismo domingo, horas después de protagonizar el acto que ha sido motivo de críticas durante toda la semana.

El todavía presidente de la RFEF aseguró en el medio radiofónico que "es un pico de dos amigos, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas". Y, pese a que Juanma Castaño aseguró que también lo consideraba algo poco importante, ha terminado rectificando.

"Yo estaba viendo la ceremonia en mi casa y vi algo que me llamó la atención, pero no lo consideré especialmente grave. No digo que esté bien hecho por mi parte. Digo lo que me pasó a mí", ha relatado en el programa.

"Con el paso de las horas hay cosas en las que debería haber caído. Era una exaltación absoluta de alegría. Circunstancias muy especiales teniendo en cuenta lo que había vivido la Selección en los últimos tiempos", ha aclarado.

Juanma Castaño ha defendido que, por la noche, "no puse en valor la diferencia de rango entre Rubiales y Jenni Hermoso". "No había caído en esa diferencia de poder y luego, al final, es verdad. Un jefe dando un beso a una empleada", ha añadido.

El presentador ha justificado que hubo otra cosa que "terminó de rematar" y fueron los comentarios que vio en los que se hablaba de "ese gesto como violencia sexual, acoso...". "Términos que a mí me sonaban muy grandes. Pero pasan las horas y te das cuenta de que son muchas las personas que piensan así. Si la ley dice que eso forma parte de un acoso o un abuso, hay que aceptarlo", ha razonado.

"Aceptar que el equivocado soy yo. Desde luego, tengo claro que a partir del día de ayer veo las cosas de otra forma. Las veo después de que compañeros míos hayan debatido y hayan puesto sobre la mesa el por qué ese gesto fue más que un error sin importancia del presidente Rubiales", ha sentenciado.

Unas palabras que no dejan de compartirse en Twitter en las últimas horas, aplaudiendo el cambio de postura de Juanma Castaño: